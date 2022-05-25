37 % نمو قطاع النقل التجاري في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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حقّق قطاع النقل التجاري بإمارة دبي نمواً ملحوظاً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت (37%) امتداداً من الفترة ذاتها العام الماضي. وتعكس هذه النتائج تماسك وقوة حركة الأعمال في قطاع النقل التجاري الذي يلعب دوراً حيوياً وبارزاً من خلال المساهمة في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يؤثر إيجاباً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والناتج المحلي لإمارة دبي.

وتسعى هيئة الطرق والمواصلات بدبي بشكل دائم إلى توطيد وتمتين العلاقات مع الشركات العاملة في قطاع النقل التجاري لمعالجة جميع التحديات التي تواجههم في سير أعمالهم اليومية بالإضافة إلى تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة من شأنها تطوير وتعزيز قطاع النقل التجاري، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة في إمارة دبي.

وتفصيلاً، قال منصور الصباحي، مدير إدارة أنشطة النقل التجاري بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «إن نسبة الزيادة البالغة (37%) تشير وبشكل واضح إلى نمو وانتعاش قطاع النقل التجاري في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام 2022 امتداداً من الفترة نفسها من العام الماضي بحيث حظي قطاع تأجير السيارات بالنصيب الأكبر من عدد الشركات الجديدة، حيث ارتفع عدد شركات تأجير السيارات بنسبة (14%). وتشير هذه الزيادة كذلك إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الإمارة عموماً».

وأضاف: «تبذل إدارة أنشطة النقل التجاري بمؤسسة الترخيص جهوداً حثيثة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال تنظيم اللقاءات المشتركة مع الشركات العاملة في القطاع لتطوير العلاقات الثنائية والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم وتقديم أفضل الحلول لمشاكلهم بالإضافة إلى التنسيق المتواصل مع الشركاء بحيث شهدنا تسجيل 800 شركة جديدة في عام 2022 في مجال النقل والتأجير الذي رافقه تسجيل 25 ألف مركبة جديدة».

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