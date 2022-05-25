شرطة الرفاعة تحقق 99 % في التغطية الأمنية

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أهمية منطقة الرفاعة التي تعد من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير الإمكانات كافة لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وخاصة أن الموقع الجغرافي يتضمن مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

جاء ذلك في تفقده مركز شرطة الرفاعة ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد جمعة خلفان المهيري، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، والعقيد الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، محققاً نسبة 99% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وكان المستهدف 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و18 ثانية. كما اطلع اللواء المنصوري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى تعزيز الأمن والأمان في المنطقة.

وأشاد اللواء المنصوري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، وتمكنت الشعبة من تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 237 مليون درهم بشكل ودي في عام 2021، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 298 مليون درهم في عام 2020.

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