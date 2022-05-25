550 عالماً يشاركون في مؤتمر الإصابات بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنظم دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، فعاليات المؤتمر السنوي الأول للإصابات والأكسجة الغشائية خارج الجسم 2022 (ECMO)، يومي 25 و26 مايو 2022 في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي. ويتطلع المؤتمر إلى تبادل واستعراض المعارف والخبرات للمختصين من مختلف أنحاء العالم في رعاية الإصابات وبحث أحدث الأدلة والممارسات في رعاية المرضى المصابين في مراحل الرعاية كافة.

وسيشهد المؤتمر مشاركة عالمية تضم أكثر من 550 عالماً ومختصاً في الرعاية الصحية يمثلون عدة بلدان حول العالم بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وغيرها.

ويركز المؤتمر على التعامل مع الإصابات والرعاية قبل دخول المستشفى والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، بهدف تعزيز مستوى رعاية مرضى الإصابات في أبوظبي، ووضع خريطة طريق للمرضى الذين يحتاجون إلى التروية التنفسية خارج الجسم، وإلقاء الضوء على أهمية إدارة الإصابات وبرامج الأكجسة التنفسية خارج الجسم واستعراض أحدث الخبرات والتطبيقات المتعلقة بها.

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