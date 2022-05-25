5900 مراجع للعيادات الخارجية لأمراض القلب في مستشفى راشد سنوياً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور هيثم الهاشمي استشاري أمراض القلب بمستشفى راشد عن توفير خدمة تشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب التي يستفيد منها أكثر من 30% من مراجعي قسم القلب بالمستشفى وهي عمليات معقدة تتطلب تقنيات حديثة ومهارات وخبرات طبية تخصصية لخدمة المرضى، مشيراً إلى أن عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 5900 سنوياً استفادوا من كافة الخدمات التي يقدمها القسم، الفحوصات التداخلية وغيرالتداخلية، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب بكافة أنواعها، إضافة لإجراء عمليات قسطرة القلب الكهربائية بواسطة أحدث الأجهزة لتشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب بكافة أنواعها بالإضافة إلى توفر عيادة متخصصة تقدم استشارات طبية على أعلى مستوى لمرضى اضطرابات نظم القلب.

تقييم

وأوضح أن التقييم الطبي والفحوصات التي يخضع لها مرضى اضطراب نظم القلب تشمل تخطيط القلب، وجهاز هولتر لمراقبة نبضات القلب لمدة يوم أو يومين بالإضافة إلى أجهزة المراقبة طويلة الأمد، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات نظم القلب ومنها: التعرض لنوبة قلبية، والمعاناة من اعتلال عضلة القلب نتيجة حدوث بعض التغيرات في بنية عضلة القلب، والإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، ومرض السكري، والسمنة وارتفاع الكوليسترول، وقصور أو زيادة نشاط في الغدة الدرقية.

وأشار إلى أن أعراض اضطراب ضربات القلب قد لا تكون ملحوظة في العديد من الحالات المصابة، ولكن من الممكن أن يقوم الطبيب المختص بكشفها أثناء قيامه ببعض الفحوصات الروتينية للمصاب، أو بعد عمل مخطط كهربية القلب إذا تطلبت الحالة ذلك، حيث تتضمن هذه الأعراض: التسارع في نبضات القلب بشكل ملحوظ، والشعور ببعض الآلام بمنطقة الصدر، والشعور بالدوخة في بعض الأحيان، وضيق التنفس، والإعياء، والإغماء وفقدان الوعي، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، والتعب عند ممارسة بعض التمارين الرياضية.

وأكد قدرة القسم على علاج جميع حالات اضطرابات نظم القلب البسيطة منها والمعقدة عن طريق استخدام أحدث الوسائل المتوفرة مثل استئصال تسارع القلب بواسطة الترددات الصوتية أو تقنية التبريد، والاستئصال بدون تنظير، بالإضافة إلى توفر جميع أنواع الأجهزة الحديثة القابلة للزراعة لتنظيم ضربات القلب بما فيها اللاسلكية والأجهزة المساعدة لقصور عضلة القلب بأحدث التقنيات مثل تقنية التنظيم الفسيولوجي، إضافة لتوفر عيادة متخصصة لمراقبة عمل أجهزة تنظيم القلب عن بُعد دون حاجة المريض إلى الحضور شخصياً إلى العيادة حيث يتم التواصل مع المرضى عبر الهاتف.

وأشار الدكتور هيثم الهاشمي على أهمية اتباع الإرشادات الطبية بعد زراعة جهاز تنظيم القلب كعدم ممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو رفع الأثقال لمدة شهر تقريباً بعد العملية وأخذ الاحتياطات عند التحدث عبر الهواتف الخلوية من خلال ترك مسافة (15 سنتيمتراً) على الأقل بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب، ووضع الهاتف في الجانب المعاكس لمنطقة زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب وعدم الاحتفاظ بالهاتف في جيب القميص.

وأكد على ضرورة تعريف الأطباء وأطباء الأسنان بوجود جهاز تنظيم ضربات القلب، فقد تتداخل بعض الإجراءات الطبية مع جهاز تنظيم ضربات القلب، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والكي الكهربي للتحكم في النزيف أثناء الجراحة، وتفتيت حصوات الكلية الكبيرة أو حصى المرارة بالموجات الصادمة.

وقاية

نصح الدكتور هيثم الهاشمي بأهمية اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة وسلامة القلب وتجنب الإصابة بكهربة القلب وبعض أمراض القلب الأخرى من خلال تناول الأطعمة المفيدة لصحة القلب وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مع الحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن أسباب القلق والتوتر الشديد كونها من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

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