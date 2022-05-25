ارتفاع الدخل يدعم القطاع السياحي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021 أن الإمارات ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، التي تزيد فيها حصة الفرد من الناتج المحلي على 12.696 دولاراً أمريكياً، حيث يساعد ارتفاع الدخل على إنعاش حركة السياحة الداخلية، ويعزز قدرة المواطنين والمقيمين في الدولة أيضاً على القيام بجولات سياحية خارج البلاد.

ويعد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أداة استراتيجية ذات مرجعية مهمة لواضعي السياسات والمؤسسات لتعزيز التنمية المستقبلية لقطاع السفر والسياحة، من خلال توفير رؤية واضحة حول نقاط القوة ومجالات التنمية لكل اقتصاد من البلدان التي يشملها التقرير والبالغ عددها 117 دولة لتعزيز تحقيق إمكانات القطاع ونموه.

علاوة على ذلك، يعد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بمثابة منصة لحوار أصحاب المصلحة المتعددين لفهم وتوقع الاتجاهات والمخاطر الناشئة في T&T والسياسات والممارسات والقرارات الاستثمارية المباشرة، وتسريع النماذج الجديدة التي تضمن استمرارية هذا القطاع المهم.

4 فئات

ويقسم التقرير دول العالم إلى 4 فئات بحسب مستوى الدخل، مستنداً إلى بيانات البنك الدولي في تحديد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث وضع التقرير في المجموعة الأولى الدول ذات دخول الأفراد المنخفضة والتي تكون فيها حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1.045 دولاراً أمريكياً، والمجموعة الثانية والتي تمثل الدخل الأدنى من المتوسط، حيث تتراوح حصة الفرد فيها بين 1.046 – 4.095 دولاراً، أما المجموعة الثالثة، فهي الدول ذات الدخل فوق المتوسط، والتي تتراوح فيها حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 4.096- 12.695 دولاراً. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات جاءت ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، والتي تزيد فيها حصة الفرد من الناتج المحلي على 12.696 دولاراً أمريكياً.

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