الإمارات الأولى إقليمياً في تنمية السياحة والسفر

المصدر: دبي – بشار باغ

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حافظت الإمارات على المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في تقرير تنمية السياحة والسفر، الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2021، حيث تصدّرت الدولة في الترتيب العام لدول المنطقة، محققة 4.5 نقاط، لتأتي في المركز 25 عالمياً ضمن 117 دولة مصنفة في التقرير، مقارنة بالمرتبة 33 عالمياً في نسخة التقرير عام 2019 التي صنفت 140 دولة، وتم في هذا نسخة العام تعديل التقرير ليصبح «تقرير تنمية السياحة والسفر» كنسخة مطورة عن سلسلة تقارير تنافسية السفر والسياحة والتي تصدر منذ 15 عاماً.

واستحوذت اليابان على المركز الأول عالمياً محققةً 5.2 نقاط من أصل 7 نقاط، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً، تليها إسبانيا ثالثاً، ومن ثم فرنسا في الرتبة الرابعة، وألمانيا في المرتبة الخامسة.

تصنيفات

ويرصد التقرير تصنيفات الدول في 5 مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً و112 مؤشراً.

وتشمل المؤشرات الفرعية في التقرير كلاً من البيئة الممكنة، والسياسات والظروف الممكنة للسياحة والسفر، والبنية التحتية، ومعززات الطلب على السياحة والسفر، واستدامة قطاع السياحة والسفر. وتتمثل أهم القطاعات المعنية في التقرير في كل من الاقتصاد، البنية التحتية، البيئة، الأمن والأمان، المالية والضرائب، الحوكمة، الثقافة، الاقتصاد الرقمي.

المحاور الرئيسية

وفيما يتعلق بالمحاور الرئيسية للتقرير، حافظت الإمارات في 2021 على تصنيفها في المرتبة الأولى ضمن محور البنية التحتية للنقل الجوي، فيما ارتقت بتصنيفها من المرتبة 3 عالمياً في 2019 إلى المركز الثاني في 2021 ضمن محور السلامة والأمان، وتحسن تصنيفها ضمن محور الموارد البشرية وسوق العمل من المرتبة 9 في 2019 إلى المرتبة 5 في 2021، وارتفع ترتيب الإمارات 3 مراتب ضمن محور بيئة العمل محققة المرتبة السادسة عالمياً مقارنة بالمرتبة 9 في 2019، وحافظت على مكانتها في المرتبة 12 عالمياً ضمن محور جاهزية تكنولوجيا المعلومات.

صدارة عالمية

وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً ضمن 7 مؤشرات من إجمالي المؤشرات الـ 112، حيث جاءت أولاً على المستوى العالمي في مؤشر «عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت» والذي حققت فيه المرتبة الرابعة عام 2019، و«عدد اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض» و«معدل تغطية شبكة الهاتف المحمول» و«درجة الانفتاح المالي» و«الحماية الكافية للتراث الثقافي المادي وغير المادي» و«مؤشر انعدام الإرهاب العالمي» و«قلة الوفيات بسبب العنف المنظّم».

مركز

واحتلت الدولة المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 16 مؤشراً، وحلت في المراكز العشرة الأولى عالمياً في 31 مؤشراً، كما تحسن تصنيفها ضمن 24 مؤشراً مقارنة بنسخة التقرير عام 2019، حيث ارتفعت 18 درجة على مؤشر التوازن بين الجنسين محققة المرتبة 17 عالمياً في تقرير 2021 مقارنة بالمرتبة 35 في تقرير 2019، كما ارتفع تصنيف الدولة 16 درجة على مؤشر إمكانية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل محققة المرتبة الثانية عالمياً مقارنة بالمرتبة 15 في 2019، كما ارتقت بتصنيفها إلى المرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة الإطار القانوني في استيعاب تحديد الإجراءات الحكومية مقارنة بالمرتبة 13 في 2019، وارتفع تصنيفها على مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات من المرتبة 11 عالمياً في 2019 إلى المرتبة الخامسة في 2021، وارتقت الإمارات في تصنيفها في المرتبة الثالثة في 2019 على كل من مؤشر قلة الأعباء في التنظيم الحكومي وعدد المقاعد المتوفرة بالكيلومتر لكل أسبوع إلى المرتبة الثانية في كلا المؤشرين في تقرير 2021.

بيئة مستدامة

ويصدر تقرير تنمية السياحة والسفر كل سنتين، عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف، سويسرا وتم إصدار التقرير لأول مرة عام 2007 تحت مسمى تقرير تنافسية السياحة والسفر، وهو يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن من التنمية المستدامة لقطاع السفر والسياحة. كما يسلط التقرير الضوء على العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يساهم في تنافسية الدول.

وتعتمد منهجية التقرير على البيانات الإحصائية بنسبة 59 % بينما تشكل استطلاعات الرأي ما نسبته 30 % من المؤشرات مصدرها استطلاع الرأي و11% مؤشرات مركبة.

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