نائب رئيس وزراء تايلاند يؤكد رغبة بلاده بتعزيز علاقات التعاون مع الإمارات

المصدر: وام

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أكد ويسانو كريا نجام نائب رئيس وزراء مملكة تايلاند رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في جميع المجالات خاصة بقطاعي الأمن الغذائى و الزراعي.

و نوه المسؤول التايلاندي إلى أن تايلاند باعتبارها أحد منتجي و مصدري المواد الغذائية الرائدين في العالم تقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع دولة الإمارات لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

و أوضح أن تفشي الجائحة العالمية و ما صاحبها من تعطل سلاسل الإمداد أثبت أهمية الأمن الغذائي و صياغة استراتيجيات طويلة المدى للاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

و أكد ثقته بقدرة البلدين على توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة منها التكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية والخدمات المالية.. معربا عن إعجابه بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على صعيد تمكين شعبها.

و نوه نائب رئيس الوزراء التايلاندي إلى أن هناك تواجدا كبيرا للشركات التايلاندية في مختلف القطاعات في الإمارات ما يدل على الأهمية الكبيرة لدولة الإمارات و إمكاناتها الهائلة.

و أعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية الإماراتية المستمرة لمختلف الدول بما في ذلك تايلاند خاصة في الأوقات الصعبة لا سيما إبان الجائحة العالمية.. مشيرا في هذا الصدد إلى المساعدات التي قدمتها الإمارات في 23 يونيو 2020 لبلاده ممثلة في أحد عشر طناً من المستلزمات الطبية إضافة إلى توفير الدعم الطبي لإعادة 3000 مواطن تايلاندي إلى وطنهم.



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