طقس الإمارات غدا..ً مغبر نهاراً مع انخفاض في الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 22:35 والجزر الأول عند الساعة 15:17 الجزر الثاني عند الساعة 04:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، يضطرب تدريجياً ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 11:52 الثاني عند الساعة 01:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 25 80 25

دبي 40 27 90 30

الشارقة 41 26 85 25

عجمان 40 27 90 30

أم القيوين 43 25 85 25

رأس الخيمة 42 24 80 20

الفجيرة 43 30 70 15

العين 44 29 60 10

ليوا 41 26 80 20

الرويس 31 27 70 35

السلع 32 26 75 25

دلما 33 25 80 35

طنب الكبرى 32 26 80 30

طنب الصغرى 32 26 80 30

أبو موسى 32 26 80 30 .

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