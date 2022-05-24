محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء اليوم (الثلاثاء) لمنزل أسرة الفقيدة في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجالها، معالي مطر محمد الطاير المدير، العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير، الذين دعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

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