حمدان بن محمد يعلن عن إطلاق " منتدى دبي للمستقبل" أكتوبر المقبل

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق " منتدى دبي للمستقبل" أكتوبر المقبل، في حدث سنوي، يجمع 400 من مصممي وخبراء المستقبل عالمياً، وأكثر من 15 منظمة دولية، ومن خلال 30 جلسة خلال يومين، يصمم فيه المستقبل بالشراكة مع العالم في متحف المستقبل الأيقونة الفكرية .والمعمارية.

وقال سموه: سيركز المنتدى على تصميم ورسم المستقبل عبر مناقشة التغيرات التي تلامس حياتنا اليومية واستثمار الفرص وحماية العالم من المخاطر المحتملة.. نريد المساهمة في الاستعداد لهذه المتغيرات لضمان مستقبل أفضل للإنسانية واستمرار دبي بمسيرتها في جمع العالم وتواصل العقول لخلق مستقبل أفضل للبشرية.

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