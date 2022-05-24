وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق نظام تصنيف جديد لمنشآت القطاع الخاص في الإمارات

المصدر: سعيد الوشاحي - دبي

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام تصنيف جديد للمنشآت في القطاع الخاص.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، التصنيف الجديد يقسم المنشآت إلى ثلاثة تصنيفات ويبدأ العمل فيه مطلع يونيو.

وأضاف معاليه، "يقوم تصنيف الشركات الجديد على أساس التزامها بنظام حماية الأجور والتنوع الثقافي والالتزام بالقرارات المنظمة لسوق العمل.

وأوضح معاليه، "الفئة الثالثة تصنف فيها الشركات التي لا تلتزم بمعايير التنوع الثقافي أو نظام حماية الأجور أو ثبوت ارتكابها أحد المخالفات

وبين معالي الدكتور عبدالرحمن العور، أن رسوم استخراج تصريح العمل سوف تكون 250 درهم للعامين في الفئة الأولى و 1200 للشركات التي تصنف في الفئة الثانية و3450 التي تصنف في الدرجة الثالثة.

وأكد معاليه أن الوزارة سوف توفر خارطة عمل للشركات والمنشآت الراغبة ترقية تصنيفها.

وأوضح أنه ابتداء من الشهر المقبل سوف تجد المنشآت التصنيف الذي وضعت فيه عند القيام بإجراء أي معاملة، مضيفا أنه سيتم تحديث تصنيف المنشآت بصورة مباشرة على الموقع، وهناك معايير يجب الالتزام بها لرفع أو تخفيض تصنيف المنشآت منها نسب التوطين وتدريب المواطنين ودعم مشاريعهم.

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