مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام واجب العزاء لأسرة الفقيدة خلال زيارة سموه لمنزل العائلة في دبي.

وقد أعرب سموهما لأنجال الفقيدة، معالي مطر محمد الطاير المدير، العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير، عن خالص التعازي والمواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز