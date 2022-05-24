سهيل المزروعي: 86.3% نسبة تملك المواطنين للسكن في الإمارات

المصدر: البيان

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قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، لافتاً في الوقت نفسه بأن الأسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن مشاريع وخطط جديدة "لبرنامج زايد للإسكان" تسهل على المتعاملين رحلة الحصول والاستفادة من البرنامج.

وأفاد خلال رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين وذلك حسب القوائم المعتمدة، مشيرا إلى أن عدد المساكن التي في قيد التنفيذ للعام الجاري 2022، سيصل إلى 9 آلاف و500 مسكن.

ونوه معالي سهيل محمد المزروعي، بأن البرنامج قدم نحو 41 مليار دهم كقيمة للقرارات التي أصدرها من عام 1999 وإلى الآن تم صرفها في مشاريع لتشييد نحو 46 ألف و500 مسكن.

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