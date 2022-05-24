إطلاق قصة «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل»

المصدر: دبي-البيان

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أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل قصة مصورة للأطفال بعنوان «رحلة هند ومحمد إلى المستقبل» بهدف ترسيخ فكر صناعة المستقبل لدى الأطفال في سن مبكرة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد قادة المستقبل. ومن المقرر أن يتم توزيع 300 ألف نسخة ورقية باللغتين العربية والإنجليزية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة، ممن تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عاماً، وذلك بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ويسهم إطلاق هذه القصة الأولى ضمن سلسلة من القصص المصورة التي ستطلقها مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة القادمة، بإلهام الجيل القادم من الشباب في دولة الإمارات، وتأهيلهم للمشاركة بدور حيوي في صناعة المستقبل، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم عبر تعريفهم بمختلف المهارات والمفاهيم والأدوات المستقبلية الضرورية لمواصلة مسيرة التنمية والاستعداد لتغيرات وتحديات المستقبل.

مهارات وأدوات

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن إطلاق هذه القصة يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات القيادة بأهمية التركيز على تنشئة أجيال الغد، وتمكينهم بمهارات وأدوات صناعة المستقبل منذ سن مبكرة ليكونوا قادة المستقبل والدافع الرئيسي لتنمية مختلف القطاعات، والعنصر الأهم في نجاح مسيرة دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم.

رحلة نحو المستقبل

وتتمحور القصة المصورة على تجربة هند ومحمد خلال حديثهما أمام زملائهما في المدرسة عن أحلامهما رغم أنهما لا يعرفان بعد ماذا يريدان أن يصبحا عندما يكبران، وهنا تبدأ رحلتهما في اكتشاف المستقبل، واكتشاف أنفسهما وأحلامهما، وكيف يستطيعان أن يشاركا في صنع مستقبل أفضل للبشرية. وبالإضافة إلى القصة التي ألفها فريق مؤسسة دبي للمستقبل وعملت المصممة الإماراتية الموهوبة خولة المهيري على رسم مجرياتها في 20 صفحة، سيكون بإمكان الأطفال كتابة رسالة لأنفسهم في المستقبل، والاستمتاع بالصفحات المخصصة للتلوين، فضلاً عن مجموعة مميزة من الملصقات.

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