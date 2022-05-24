قمة بدبي تبحث القوانين الخاصة بسلامة الغذاء

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، قمة التغذية وسلامة الغذاء، التي ينظمها المكتب الإقليمي لوزارة الزراعة الأمريكية بدبي، بالتعاون مع جامعة تنيسي وجامعة ولاية ميتشجان ولجنة لوائح الأغذية والمشروبات بالغرفة الأمريكية بدبي، التي تعقد لمدة أربعة أيام بدبي.

حضر القمة عدد من المسؤولين والمختصين بالتغذية وسلامة الغذاء ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي، السكرتارية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، هيئة التقييس الخليجية بالإضافة إلى مسؤولي الدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات الغذائية بالدولة.

وقال خالد شريف، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، إن هدف مؤتمر سلامة الغذاء والتغذية هو تحقيق رؤية مستقبلية لاستراتيجية سلامة الأغذية على مستوى محلي وإقليمي ودولي، حيث يناقش المؤتمر استراتيجية الأمن الغذائي التي تضع على عاتقها استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء والأغذية على مستوى محلي وإقليمي ودولي.

كما تغطي القمة موضوعات خاصة بالتثقيف الغذائي والخيارات الغذائية الصحية والسياسات والقوانين الخليجية والدولية الخاصة بالتغذية وسلامة الغذاء، وتشمل المضافات الغذائية والمحليات الغذائية، وتحليل المخاطر المتبع من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة دستور الغذاء العالمية كودكس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز