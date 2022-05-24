رئيس تيمور الشرقية يبحث العلاقات مع سفيرنا لدى إندونيسيا

المصدر: (ديلي - وام)

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استقبل خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، في القصر الرئاسي بالعاصمة ديلي، وذلك بمناسبة توليه الرئاسة.

ونقل الظاهري خلال المقابلة إلى هورتا تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بدوام الصحة والتوفيق في أداء مهام عمله وللشعب التيموري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس للظاهري تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. فيما حمله التهاني إلى سموه بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بالمزيد من التقدم والنجاح والازدهار معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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