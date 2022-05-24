بحث تعزيز التعاون بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي أمس، هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، سيما البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والتأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ومواصلة الحوار والتنسيق والتشاور لمواكبة التطور الذي تشهده هذه العلاقات، واستثمار الدبلوماسية البرلمانية في ظل التطورات والأزمات التي يشهدها العالم.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس، سارة فلكناز رئيسة المجموعة، والدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر اللقاء محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

وأشاد معاليه بالبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن «شراكة استراتيجية مع الخليج»، الذي يهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين في مجالات الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، والتهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة.

تعزية

تقدمت هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بالتعزية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعربت عن تهنئتها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات.

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