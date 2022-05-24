محمد بن زايد.. جهود سامية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق طموحاتهم

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تعمل القيادة الرشيدة على إدماج أصحاب الهمم في كافة مجالات الحياة وقطاعات العمل، بل وتمكينهم من أداء دورهم المحوري في خدمة المجتمع والوطن. ويبدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً لا محدوداً بفئة أصحاب الهمم، ويتجلى ذلك في توجيهاته ومتابعاته المستمرة نحو تمكين أصحاب الهمم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وتفعيل دورهم في مختلف مجالات العمل الوطني، كونهم شركاء في مسيرة التنمية والتقدم، فسموه يؤمن دائماً بأن دعم أصحاب الهمم أصبح جزءاً من الخطط الاستراتيجية للدولة، لإتاحة المزيد من الفرص لهم وتمكينهم في المجتمع.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي: يبدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، ودعمهم، والأخذ بأيديهم لتكون لهم أدوارهم الفاعلة في مسيرة الدولة التنموية.

وأضاف: لقد أطلق سموه استراتيجية شاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي 2020ـ ـــــــ 2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، بقيادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية الدائرة بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، حيث تغطي الاستراتيجية جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم، وتشمل أهم المجالات، مثل الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه

والسياحة، وغيرها. وتطرقت الاستراتيجية إلى الممكنات الرئيسة، كجودة الخدمات والتمويل المستدام، وذلك بهدف تحقيق رسالة دعم أصحاب الهمم وأسرهم في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكنهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وبدورها أوضحت شذى النقبي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحفل بالعديد من البرامج المطروحة والتشريعات والقوانين الحكومية الداعمة للدمج المجتمعي الشامل لفئة أصحاب الهمم. وأضافت: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي أصحاب الهمم جل اهتمامه، فهم جزء أساسي من قوة العمل في الدولة، ومساهم فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت منى عبدالكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نائب رئيس الأولمبياد الخاص عن إمارة الشارقة، عضو في اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، إلى أن انطلاق فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي جسد توجهات القيادة الرشيدة بالتركيز على إدماج أصحاب الهمم في كافة مجالات الحياة. وأضافت: ولأنني شاركت سابقاً في فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 فإن من أهم نتائج تنظيم هذا الحدث الناجح هو تفعيل حركة مجتمعية شاملة ومستدامة في كل المجالات لدمج أصحاب الهمم، لا سيما من ذوي التحديات الذهنية والأشخاص من أصحاب القدرات المختلفة، الأمر الذي يؤكد حتماً مدى رعاية واهتمام ودعم وحرص القيادة الرشيدة لتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.

وقال عبدالله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: شكلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تمكين أصحاب الهمم المحرك صوب تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ودعم الإنجازات الاستثنائية في شتى المجالات.

تضامن وتمكين

وحرصاً من سموه على تمكين أصحاب الهمم استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مارس 2019 اللجنة العليا والمنظمين للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019». كما استقبل سموه في يناير الماضي وفد «الأولمبياد الخاص الإماراتي»، وهنأ سموه الوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بحصول الأولمبياد على جائزة «المجتمع الصحي لعام 2021».

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