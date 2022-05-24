حمدان بن محمد يعزّي في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: دبي - البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

فقد قام سموه أمس بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث أعرب سموه لأنجالها معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير، عن صادق عزائه ومواساته راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء.

أيضاً قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي واجب العزاء إلى معالي مطر وسعيد الطاير في وفاة المغفور لها والدتهما ميثاء بنت محمد الطاير وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم 2 بدبي.

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيدة داعيين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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