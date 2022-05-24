بلدية أبوظبي تنفذ مشروع حديقة النباتات الملحية التجريبية في الشهامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، مشروع حديقة النباتات الملحية التجريبية، على مساحة 2788 متراً مربعاً بمنطقة الشليلة، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي (إكبا).

ويهدف إنشاء الحديقة إلى توفير منتزه عام للجمهور مطل على البحر باستخدام النباتات الملحية في التجميل الطبيعي والمناطق الساحلية، وترشيد استهلاك مياه الري، وتهيئة بعض النباتات لزيادة درجة تحملها لملوحة مياه الري، وكذلك تعزيز مبدأ الاستدامة من خلال الاستفادة من إعادة تدوير بعض المنتجات وتوظيف بعض الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والمحافظة على البيئة والثروة المائية، ودراسة تأثير الري بالمياه عالية الملوحة على نمو بعض الأنواع النباتية المقاومة للملوحة وقياس مدى تحملها لها.

ويتضمن المشروع زراعة بعض الأنواع النباتية في الحديقة، والتي يتم ريها بمياه ذات نسبة ملوحة معينة، حيث تتم زيادة تركيز الملوحة مع الوقت، ومتابعة حالة المزروعات.

أشجار

وتمت زراعة أنواع مختلفة من الأشجار، مثل أشجار النخيل وجوز الهند، وأشجار الأثل والغاف والسمر والسنط العربي والداماس الفضي، كما تمت زراعة مغطيات تربة من أنواع سيسفيم (صباح الخير) باللونين الأحمر والبني، والسيسفيم المتقزم، والأيبوميا، وكذلك زراعة شجيرات الأتربلكس، وشجيرات الراك.

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