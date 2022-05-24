تفاهم لتحفيز الشباب على قيادة التحول نحو مستقبل رقمي ومستدام

المصدر: دبي-وام

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وقّع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك الرائدة عالمياً في إدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تحفيز الجيل القادم من الشباب على قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل رقمي ومستدام.

وتم توقيع الاتفاقية خلال قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في دبي تحت شعار «التقنيات الرقمية: الطريق نحو مستقبل مستدام».

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «سيكون لهذا التعاون دور كبير ونوعي في إعداد الجيل القادم من القيادات العربية الشابة القادرة على المساهمة في مسيرة المنطقة نحو التحول الرقمي وتحقيق النمو المستدام».

فعاليات

وأضافت معاليها: «المنطقة تستضيف عدداً من أهم الفعاليات العالمية المتخصصة في التغير المناخي قريباً، لذلك نعمل معاً على تجهيز وتمكين الشباب لاتخاذ خطوات فاعلة تحقق التحول المنشود وتسهم في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة».

من جهته قال لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك: «تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تضم شريحة سكانية شبابية حول العالم، إذ لا تتجاوز أعمار نصف سكان المنطقة 25 عاماً. كما يحظى شباب المنطقة بمستويات تعليمية تتقدم باستمرار حيث أصبحوا أكثر وعياً بأهمية الحفاظ على بيئة كوكبنا».

وأضاف: «باستطاعة الجيل القادم أن يساهم في تحفيز عملية التغيير، ومن شأن الشراكة مع مركز الشباب العربي أن تساعد على تثقيف الشباب في أنحاء البلاد حول العمل من أجل المناخ وضرورة تبني السلوكيات التي تعزز كفاءة الطاقة».

وبموجب المذكرة، ستصبح الشركة العالمية أحدث عضو في برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي»، وهي المبادرة الإقليمية التي تمكّن الشباب العرب من سد فجوة المهارات في العديد من التخصصات والمجالات التقنية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، والابتكار، والتقنيات الناشئة التفاعلية.

وتعتزم شنايدر إلكتريك أيضاً تكوين شراكة مع «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» بهدف التفاعل مع القضايا المناخية.

5000

استقطبت قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 5000 مشارك لحضور ما يزيد على 50 جلسة تسلط الضوء على طرق استفادة الشركات من التقنيات الرقمية والكهرباء لتعزيز الكفاءة والوصول إلى عالم صديق للبيئة.

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