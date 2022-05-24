982 ألف معاملة تنجزها «الاتحاد للماء والكهرباء» في الربع الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أنجزت «الاتحاد للماء والكهرباء» خلال الربع الأول من العام الجاري 982 ألف معاملة، من بينها 932 ألف معاملة تمت من خلال القنوات الذكية والإلكترونية المختلفة وبنسبة تبلغ 95% تقريباً من إجمالي عدد المعاملات، في حين بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت من خلال قنوات التواصل التقليدية مثل زيارة مركز سعادة المتعاملين 50 ألف معاملة تقريباً. وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لــ«البيان»: إن جميع الخدمات التي تقدمها الاتحاد للماء والكهرباء يمكن إتمامها من خلال القنوات الإلكترونية والذكية التي توفرها، حيث تم الانتهاء من أتمتة جميع الخدمات منذ أكثر من سنة، وفي هذا الصدد وعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني وحده نحو 30 خدمة متنوعة.

قنوات

وأوضح صالح أن قنوات السداد التي توفرها الاتحاد للماء والكهرباء تتنوع ما بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، فضلاً عن أجهزة السداد الآلي المنتشرة في العديد من المواقع، والبنوك المتنوعة ويبلغ عددها 15 بنكاً تضم أكبر وأهم البنوك العاملة في الدولة، ومكاتب الصرافة الأنصاري والفردان، فضلاً عن مكاتب البريد. ويبلغ إجمالي منافذ السداد التي تمثلها تلك القنوات نحو 9000 منفذ مادي وإلكتروني.

وأضاف: بلغ عدد معاملات السداد التي تم إجراؤها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 920 ألف معاملة، منها 154 ألف معاملة تقريباً عبر الموقع الإلكتروني وبنسبة تبلغ 17%، و93 ألفاً عبر التطبيق الذكي بنسبة 10%، و353 ألف معاملة بنكية بنسبة تبلغ 38%، و230 ألف معاملة عبر أجهزة السداد الآلي بنسبة تبلغ 25%، بالإضافة إلى 88 ألف معاملة عبر مكاتب الصرافة بنسبة تبلغ نحو 10% من إجمالي معاملات السداد.

وأشار إلى أن الاتحاد للماء والكهرباء تسعى إلى تقديم خدماتها للمتعالمين وفقاً لأعلى المعايير وبأفضل الطرق الممكنة بهدف تلبية احتياجاتكم بأسهل وأسرع الطرق الممكنة، وتحقيق رضاهم وسعادتهم.

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