«تدوير» يتخلص من 101 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) خلال فترة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في جمع نحو 101.570 طناً من النفايات البلدية الصلبة تنفيذاً لخطة عمل متكاملة تشمل حملات توعوية مكثفة وضعها المركز لهذه الفترة، وذلك بما ينسجم مع التزام المركز بتقديم خدماته وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة للحفاظ على بيئة صحية وسليمة لأفراد المجتمع.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام المركز: «تعكس النتائج التي حققناها خلال شهر رمضان وفترة العيد التزام المركز بتسخير كل الجهود للحفاظ على بيئة صحية، وذلك حرصاً منا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، وتضمن ذلك ضمان نظافة المرافق العامة، والمواقع التي أقيمت بها الفعاليات والاحتفالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم خدمات جمع النفايات البلدية الصلبة والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بما ينسجم مع رؤية المركز الرامية إلى تحقيق نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة في جميع الأوقات بإمارة أبوظبي».

جمع ونقل

وعلى صعيد خدمات جمع ونقل النفايات البلدية الصلبة، عمل المركز خلال شهر رمضان وفترة العيد على تعزيز خدمات النظافة العامة بما فيها خدمات التلقيط والكنس اليدوي والآلي، وجمع ونقل المخلفات من المسالخ العامة، وذلك من خلال زيادة أعداد عمال النظافة، والحاويات، فضلاً عن زيادة أعداد معدات وأدوات التنظيف والمركبات الناقلة للنفايات، بهدف ضمان تقديم خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة، وخدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء الإمارة في جميع الأوقات، حيث تم جمع ما يعادل 90،620 طناً بمعدل يومي يصل لثلاثة آلاف طن من النفايات في شهر رمضان و10،950 طناً من النفايات خلال فترة العيد وذلك ما يزيد بنسبة 4.17% عن الأيام العادية و2.53% عن العام الماضي.

تفريغ

وتضمنت خطة المركز العمل على توفير خدمات مكثفة لتفريغ الحاويات بشكل مستمر بمختلف المواقع، حيث تم تفريغ ما يقارب 162،000 من الحاويات المخصصة لجمع النفايات.

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