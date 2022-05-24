«رأس الخيمة للمواصلات» تطلق 4 خطوط للنقل العام الداخلي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات ضمن استراتيجيتها، وتحقيقاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030، خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال تشغيل 4 مسارات رئيسية تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بهدف توفير شبكة نقل آمنة ومتكاملة تسهم في تحقيق انسيابية التنقل للجميع.

وقال المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات: إن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تقديم خدمات نقل متنوعة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، وتعمل الهيئة لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتوفير نقل آمن وسهل للجميع.

يذكر أن الخدمة تشمل 4 مسارات تتضمن نقاط توقف ذهاباً وإياباً، المسار الأحمر ينطلق من منطقة النخيل إلى منطقة الجزيرة الحمراء.

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