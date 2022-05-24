خدمات «الأراضي والمباني» متاحة على منصة «الشارقة الرقمية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أتاحت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة خدماتها على منصة «الشارقة الرقمية» عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، فلم يعد ملاك الأراضي والعقارات بحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين في الدائرة، وأصبح بإمكان أصحاب المصلحة استخراج ما يلزم من معاملات تتعلق بالأراضي والمباني والأملاك عبر نافذة رقمية واحدة.

وبالدخول إلى خدمات قطاع العقارات على منصة الشارقة الرقمية، يمكن للمالك طلب تجديد أو إصدار خارطة لاستكمال إجراءات التمليك أو التجديد من خلال خدمة إصدار أو تجديد خارطة رسمية، أما من خلال خدمة «طلب دليل لقطعة الأرض» (اعرف موقعك) فبإمكان المالك طلب دليل يظهر موقع قطعة الأرض بالنسبة للمنطقة، مع إرشاد المتعامل إلى أماكن المرافق الخدمية ومداخل ومخارج المنطقة.

ويتيح «طلب إصدار شهادة إفادة بالأراضي الممنوحة»، حصول المتعاملين على شهادة بالأراضي الممنوحة موجهة لجهة معينة، وتعفى الطلبات المقدمة إلى جهات خيرية من رسوم هذه الخدمة.

ومن خلال «خارطة زوايا وأقطار»، يتمكن المتعامل من استخراج خارطة لتحديد زوايا قطعة الأرض قبل البدء بأعمال التصميم، مع إعفاء الحاصلين على منحة أو قرض سكني.

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