شركات منافذ بيع التجزئة بأبوظبي تدعم سياسة «المواد البلاستيكية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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وقّعت مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركات منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي على إعلان طوعي التزموا فيه بدعم تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في مارس 2020، والتشريعات التابعة لها، لضمان نظافة بيئة الإمارة البحرية والبرية من مخلفات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وشهدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي، وأحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بدائرة التنمية الاقتصادية، توقيع الإعلان الذي أقيم في مقر الهيئة بمبنى المعمورة، حيث قام به المديرون التنفيذيون في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية في إمارة أبوظبي، والتي ضمت جمعية أبوظبي التعاونية وسبار، كارفور، لولو هايبر ماركت، شويثرام، وشركة سبينس وويتروس.

وأبدى الموقعون التزام مؤسساتهم بتنفيذ السياسة، وكذلك الالتزام بتحصيل رسوم على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك بغية خفض استهلاك الأكياس المستخدمة لمرة واحدة.

ويأتي التوقيع على الإعلان في إطار دعمهم للجهود التي تبذلها هيئة البيئة - أبوظبي لتنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي جاءت في إطار رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الحياة المستدامة، وتتضمن الخفض التدريجي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة مؤخراً سيتم حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 1 يونيو 2022.

استثناء

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن سياسة استخدام الأكياس البلاستيكية تستثنى ثلاث فئات من الأكياس البلاستيكية الأخرى المستخدمة في محلات السوبر ماركت من هذا القانون، كالأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والخضار والفاكهة، وفيما يتعلق بأكياس القمامة وأكياس الدواء في الصيدليات، أوضحت الهيئة أن التشريع الذي صدر لا يشمل حظر هذه المواد، ويأتي ذلك في سبيل التشجيع المستدام على استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل البصمة البيئية، وللحد من التأثير السلبي للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على وضع إجراءات لتقليل الطلب ورفع كفاءة استهلاك نحو 16 منتجاً بلاستيكياً يستخدم لمرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها وعيدان التحريك وأدوات الطعام وغيرها، وذلك للتأكيد على نهج إمارة أبوظبي نحو التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

تدابير

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «من خلال العمل مع شركائنا نسعى لتطبيق هذه السياسة وتنفيذ عدد من التدابير لتقليل استهلاك المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول نحو المنتجات متعددة الاستخدامات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام».

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