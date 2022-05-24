4 عمليات جراحة قلب وزراعة شرايين عبر فتحة صغيرة بين الأضلع

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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أجرى الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب في مركز مستشفى كليمنصو الطبي، مبتكر تقنية دبي لترميم الصمام التاجي بالمنظار، والحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، 4 عمليات جراحة قلب وزراعة شرايين القلب بشكل كامل، عن طريق إجراء فتحة جانبية صغيرة بين الأضلع، لا تتجاوز 6 سنتمترات، دون الحاجة إلى شق الصدر ونشر العظم.

وقال الدكتور الصفدي لـ«البيان»: إن جميع العمليات تكللت بالنجاح التام، لافتاً إلى أن عمليتين تم إجراؤهما لشخصين في العقد السادس، وعمليتين لشابين في العقد الرابع، موضحاً أنه تم لغاية الآن إجراء أكثر من 500 عملية بزراعة شرايين القلب على مستوى العالم، عن طريق فتحة جانبية صغيرة، لا تتجاوز 6 سنتمترات،

ولفت إلى أن العملية تعتبر أسهل وأسرع، وتوفر على المريض تجنب المكوث في المستشفى لفترة طويلة، كما أنها غير مؤلمة، خاصة أن الجرح سيكون صغيراً، مقارنة بالطرق التقليدية السابقة.

وقال الدكتور الصفدي إن مبتكر التقنية وكامل الفريق الأوكراني ، سيأتون في زيارة قصيرة إلى دبي، لإطلاق البرنامج رسمياً في دولة الإمارات، حيث سيتم إجراء بعض العمليات خلال الزيارة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة المبتكرة تعد حدثاً تاريخياً في جراحة القلب. يشار إلى أن الدكتور الصفدي اول من طبق تقنية دبي لترميم الصمام التاجي ، التي حصلت على جائزة أفضل تقنية لعام 2018، في المؤتمر العالمي لجراحة القلب بالمناظير، في مدينة فانكوفر الكندية، بعد منافسة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، الأمر الذي يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات.

وقد أحدثت التقنية تحولاً استثنائياً في أساليب جراحات القلب بشكل عام، وعلاج الصمام التاجي بشكل خاص، حيث كان للابتكار، الذي غيّر كثيراً من المفاهيم العلمية صداه على الساحة الطبية الدولية، وله انعكاسه على مستوى التطوير النوعي، الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.

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