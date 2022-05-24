مؤتمر علاج إصابات المفاصل المعقدة يختتم فعالياته في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مؤتمر علاج إصابات المفاصل المعقدة في نسخته الثانية والمقام تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فعالياته أمس في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي.

وشمل البرنامج العلمي للمؤتمر تقديم 70 عرضاً لحالات إصابة معقدة للمفاصل من قبل أشهر الأطباء من مختلف دول العالم، كما أقيم على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية في مختبر تشريح قدمها أخصائي جراحة هدفت إلى تقديم تجربة ودراسة واقعية، وذلك على مدار يومين تضمنت 12 عملية في الركبة والكتف، بالإضافة إلى معرض لأحدث التقنيات، حيث عرضت مجموعة من الشركات العالمية أحدث الابتكارات في مجالات الأدوية والتكنولوجيا الطبية.شهد المؤتمر تجمعاً لأشهر الأطباء وجراحي العظام وطلبة الطب من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور سعيد آل ثاني استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس المؤتمر «تكمن أهمية مؤتمر علاج إصابات المفاصل المعقدة في دورته الثانية في كونه مؤتمراً متخصصاً في حلول حالات المفاصل المعقدة ».

من جانبه أشاد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بالبرنامج العلمي للمؤتمر وثرائه وتنوعه من حيث المحاضرات وعروض الحالات كذلك التدريبات العملية وورش العمل.

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