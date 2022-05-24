70 مشاركاً بمعرض الطب الدقيق في دبي اليوم

المصدر: (دبي-وام)

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تنطلق في دبي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الطب الدقيق القائم على التكنولوجيا والرقمية الذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية ويستمر يومين.

يشارك في الحدث العلمي - الذي تنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجينية ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط - أكثر من 70 مشاركاً من الخبراء الدوليين وقادة القطاع الطبي من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وجمع كبير من الأطباء والمختصين من المنطقة والعالم. وأوضحت الدكتورة مريم مطر مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن طرح أفكار مبتكرة لتطبيق منهجية جديدة في مفهوم الرعاية الصحية والإنتقال من الحلول الشاملة إلى الحلول الشخصية.

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