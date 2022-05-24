الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، رطباً صباحاً غرباً خاصةً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - مغبر بوجه عام - وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

وذكر أن البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة:

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية شرقاً - مغبر نهاراً – انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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