بلدية الظفرة تنجز مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لحوض غرب 3 بمدينة زايد

المصدر: الظفرة - وام

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أنجزت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في حوض غرب 3 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة الذي يضم قسائم سكنية وتجارية.

وأكدت بلدية منطقة الظفرة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة، لتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

وأضافت البلدية أن المشروع يواكب عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة على وجه الخصوص، ويدعم حركة النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة. كما يساهم في تحسين المظهر العام بمدينة زايد، حيث يقع حوض غرب 3 في مدخل المدينة لذا حرصت البلدية على إبرازها بصورة حديثة تواكب التطور العمراني الذي تشهده المنطقة.

100 قسيمة

ويخدم تأهيل البنية التحتية لـ 100 قسيمة سكنية وتجارية وخدمات، ومسجد، وحديقتين، ونحو 2672 متراً مربعة مسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات. ويشتمل المشروع على تخطيط وإعادة تأهيل الطرق القائمة وإضافة ممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية ومواقف للسيارات وأعمال إنارة للشوارع وتركيب لوحات مرورية وإرشادية، إلى جانب أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إضافة إلى شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

ويتضمن أيضاً تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 2.57 كيلو متر، وتمديد كابلات كهربائية بطول 6.5 كيلو مترات، ومد خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 2.60 كيلو متر. وإنشاء شبكة صرف صحي بطول 2.8 كيلو متر لتخديم القسائم مع جميع الأصول، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 2.45 كيلو متر، وكذلك تمديد خطوط الاتصالات بطول 3.29 كيلو مترات.

بالإضافة إلى إنشاء مماش بطول 4.3 كم منها ممشى بطول 700 متر مظلل طبيعياً بأشجار الغاف ومبرد بالرذاذ ومزود بمناطق استراحة وأجهزة رياضية كما تضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 3 كم.

وقد تم تنفيذ المشروع وفق شروط الاستدامة البيئية والمواصفات العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتخفيض استهلاك الطاقة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستعمال مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية في الاستدامة البيئية، وكذلك تحقيق تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية، بما يتماشى مع الرؤية المستدامة للدولة.

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