انطلاق دبلوم المرونة في شرطة دبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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افتتح المقدم عبدالله الحباب، مدير مركز المرونة بالوكالة في شرطة دبي، دبلوم المرونة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي، في إطار دعمهم لجهود الإمارة على المستوى العالمي في كل المجالات، خصوصاً بما يتعلق بالمرونة في جميع القطاعات على المستويين الحكومي والخاص.

وأكد المقدم الحباب، أن دبلوم المرونة الذي وجه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتأسيسه وإطلاقه، يهدف إلى رفع القدرات المعرفية للمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجالات المرونة المختلفة، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتحليل المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث في القطاعات المختلفة بالإمارة.

مجالات

وقال المقدم الحباب: إن 18 منتسباً انضموا للدبلوم، وهم متخصصون في مجالات مختلفة كالأزمات والكوارث واستدامة الأعمال وقطاعات المرونة، والحد من المخاطر، ويهدفون من هذا الانضمام إلى تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم على أيدي خبراء ومتخصصين وأكاديميين من الجامعة الأمريكية في دبي، ومنظمات أخرى.

وأوضح أن الدبلوم يتناول على مدار أسبوعين، المرونة من حيث المفهوم والاستخدامات والتطبيق، والمعايير العالمية للحد من المخاطر والمرونة، وإدارة المخاطر وتحليلها والحد منها، والتخطيط لاستمرارية الأعمال، والمرونة في دعم إدارة الأزمات والمخاطر، مؤكداً أن إطلاق الدبلوم وفتح المجال أمام المتخصصين والمهتمين للتمرس والتعلم، يأتي في إطار دعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وهو ما يدعم جهود حكومة دبي نحو تعزيز كفاءة منظومة المرونة، والحد من المخاطر على مستوى الإمارة.

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