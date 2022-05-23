شرطة عجمان تطلق مبادرة «الرحلة الرقمية»

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «الرحلة الرقمية» تجريبياً في مركز شرطة المدينة الشامل في إطار دعم التحول الذكي.

وأوضح المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، أن إطلاق مبادرة «الرحلة الرقمية» للمتعامل في مرحلتها التجريبية جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال تسهيل وتقليل زمن إجراءات الحصول على الخدمة، حيث تستهدف المبادرة تقديم الخدمة للمتعامل عبر القنوات الرقمية والذكية دون الحاجة للوصول إلى كاونتر الخدمة.

اختصار

وأوضح رئيس مركز شرطة المدينة الشامل أن المبادرة استهدفت اختصار رحلة المتعامل وتقليل مراحلها لتحسين تجربته في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، فبعد أن كان المتعامل يمر بمراحل الاستفسار والاستعلام والانتظار قبل الحصول على الخدمة قامت المبادرة بدمج المراحل كلها بمرحلة واحدة دون الحاجة إلى الانتظار، كما تم إغلاق جميع كاونترات الخدمة خلال التجربة.

وأشار الكعبي إلى أن المركز قدم 1031 خدمة رقمية مقابل 318 خدمة حضورية فقط بمجرد تطبيق المبادرة، مما أدى إلى ارتفاع استخدام الخدمات الذكية في المركز إلى 76.4 في المئة، فيما وصلت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن المبادرة إلى 97.7 في المئة.

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