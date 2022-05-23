أحمد بن سعيد وحشر بن مكتوم يقدمان واجب العزاء في وفاة ميثاء الطاير

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي واجب العزاء إلى معالى مطر وسعيد الطاير فى وفاة المغفور لها والدتهما ميثاء بنت محمد الطاير وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم 2 بدبى .

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيدة داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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