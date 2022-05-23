«الوطني الاتحادي» يناقش تعديل قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث جرى مناقشة ملاحظات وتعديلات اللجنة على بنود مشروع القانون.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبد الله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز