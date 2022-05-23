طقس الإمارات غداً.. حار ومغبر نهاراً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 21:56 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 14:18 والجزر الثاني عند الساعة 03:19 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والمد الثاني عند الساعة 06:17 و الجزر الاول عند الساعة 10:35 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 26 80 35

دبي 43 27 85 30

الشارقة 44 25 80 25

عجمان 43 27 85 25

أم القيوين 44 25 85 20

رأس الخيمة 42 24 85 15

الفجيرة 41 31 70 25

العين 44 25 65 15

ليوا 46 23 60 15

الرويس 40 28 75 30

السلع 41 27 75 30

دلما 37 29 80 30

طنب الكبرى 38 29 80 35

طنب الصغرى 38 29 80 35

أبو موسى 37 28 85 35

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