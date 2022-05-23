"طرق دبي" تفتتح غداً مشروع تطوير شارع سيح الدحل بطول 11 كم

المصدر: البيان

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تفتتح هيئة الطرق والمواصلات غداً الثلاثاء (24 مايو 2022) مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول (11) كم يتألف من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و(3) دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

ويحقق المشروع زيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق من (1800) مركبة حالياً إلى (4000) مركبة في كل اتجاه بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويبدأ المشروع من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة، بالاتجاه إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، وتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه وتنفيذ (3) دوارات على طول الطريق لتسهيل وصول مستخدمي الطريق إلى الواحات القائمة على جانبـي الطريق وبحيرات القدرة والمناطق الصحراوية وتسهيل عملية الدوران للخلف.

يعد هذا المشروع استكمالاً للمشاريع التطويرية، التي أنجزتها الهيئة في الفترة الماضية، ومنها مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، البالغ طوله قرابة (23) كيلومتراً، ويرتبط مع مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا، ويشتمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم البالغ طوله قرابة 115 كيلومترا على عدد من المرافق العامة، ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و(10) نقاط استراحة على طول المسـار، مُزَوَّدَة بمقاعد ومواقف للدراجات.

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