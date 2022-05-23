حاكم الشارقة يوجه بمجانية فحص "كوفيد 19" لأبناء المواطنات

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كافة مراكز فحص "كوفيد 19" العاملة في الشارقة بإجراء الفحوصات مجاناً لأبناء المواطنات أسوة بالمواطنين، وذلك من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن كافة المراكز التابعة لها، والتي يتم فيها الفحص مجاناً للمواطنين ستكون كذلك مجاناً لأبناء المواطنات.

جاء ذلك بعد شكوى إحدى المتداخلات عبر برنامج "الخط المباشر" من إذاعة الشارقة، ظهر اليوم، ولديها 6 من الأبناء، تبين فيها أنه طلب منها دفع الرسوم المتعلقة بفحص "كوفيد 19".

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