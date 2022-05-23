"نيوبردج" للأدوية تتوسع ضمن مجمع دبي للعلوم لتعزيز تواجدها في أسواق المنطقة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "نيوبردج" للأدوية أنها ستوسع عملياتها في مجمع دبي للعلوم المتخصص بصناعات العلوم الطبية والرعاية الصحية التابع لمجموعة تيكوم، من أجل تعزيز منتجاتها الطبية مبتكرة والاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر افتتاح المقر الجديد كل من سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، ومروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم.

وبهذه المناسبة قال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم: "توسع نيوبردج يعكس أهمية المجمع في ترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز للرعاية الصحية ومصدر للإمدادات الطبية بما ينسجم مع مستهدفات مشروع 300 مليار ". وأضاف: " نعمل على دعم نمو جميع شركائنا من خلال تقديم البنى التحتية ذات المستوى العالمي وشبكة علاقاتنا التي تسهم في ربطهم بشكل مباشر مع الأسواق العالمية عبر الجو والبحر والبر، وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من الفرص وتلبية احتياجات الأسواق الطبية في جميع أنحاء العالم"

وصرح الدكتور جوزيف وليام حنين الرءيس و المدير التنفيذي لشركة نيوبردج : "يمثل توسعنا داخل مجمع دبي للعلوم انطلاقة لمرحلة جديدة من النمو والانتشار من خلال تواجدنا في دبي ونعمل مع شبكة علاقاتنا ضمن المجمع على ضمان حصول العملاء في جميع أنحاء المنطقة على أحدث العلاجات والتقنيات المتطورة في مجال الرعاية الصحية. وسيسمح لنا هذا التوسع باستيعاب الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لأسواقنا، إلى جانب تعزيز روابط التعاون التي تجمعنا بنخبة من أهم الشركات في قطاعات الأدوية".

وسيتيح الانتقال إلى مساحات أكبر العمل مع شراكات جديدة، وزيادة عدد الموظفين بأكثر من 50٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يحاكي اتجاه العديد من العلامات التي تتخذ من المجمع مقراً لها للتوسع ضمنه من لتلبية احتياجات العمل وتحقيق الاستفادة من الامكانيات الكبيرة للمجمع ولاسيما أن "نيوبردج" تخدم أسواقاً متنوعة في المنطقة".

وتشكل "نيوبردج" منصة دوائية شاملة من الخبرة والخدمات، بفضل شبكة التعاون والشراكات التي تربطها مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية لترخيص وتسويق العلاجات المُبتكرة، المُعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أو وكالة الأدوية الأوروبية

تعتبر الرعاية الصحية قطاعاً بالغ الأهمية، في إطار استراتيجية "مشروع 300 مليار" الوطنية، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي السنوية للقطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ووفقاً لجمارك دبي، بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية للأدوية والمستلزمات الطبية 6.8 مليار درهم إماراتي، في الربع الأول من عام 2021، مع توقعات بأن تعزز الاستراتيجيات الوطنية والشراكات الثنائية الجديدة القطاع.

تأسس مجمع دبي للعلوم في عام 2005، وهو منطقة أعمال نابضة بالحياة، ويضم مؤسسات محلية ودولية رائدة، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة "فايزر" و"ميدترونيك" و"أوليمبوس" و"ميتلار توليدو".

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