حاكم عام نيوزيلاندا: محمد بن زايد سيواصل مسيرة الإمارات المتميزة

المصدر: وام

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أكدت سيندي كيرو الحاكم العام لنيوزيلاندا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سيواصل مسيرة دولة الإمارات التي تتميز بالازدهار والتسامح .. لافتة إلى أن دولة الإمارات تمثل مركز النشاط الدبلوماسي العالمي ما يعكس الاحترام والمكانة المتميزة التي تحتلها على الصعيد الدولي ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة.

وأعربت عن سعادتها بقوة علاقات الصداقة بين بلادها ودولة الإمارات، مؤكدة حرصها وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت الحاكمة العامة لنيوزيلاندا - في تصريحاتها لوكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش زيارتها للدولة لتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا للدولة وتقديم التعازي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" رحمه الله "- أن العلاقات بين الشعبين قد عززت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين..

لافتة إلى أن مجموعة من مواطني نيوزيلاندا يعيشون في دولة الإمارات حيث ألهمتهم قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واهتمامه بتأسيس اقتصادي قوي ومجتمع متسامح وشجعتهم على العيش في الإمارات.

وأوضحت أن حضور نيوزيلاندا في الإمارات العربية المتحدة بدأ عام 1980 مع افتتاح أول مكتب تجاري لها في دبي، ثم تعززت العلاقات مع افتتاح سفارة نيوزيلاندا في أبوظبي عام 2013.

وأضافت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورت مع قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " افتتاح سفارة دولة الإمارات في ويلينغتون والتي افتتحها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عام 2015.

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