محمد بن زايد: خليفة قائد كرس حياته لسعادة شعبه ومجتمعه

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، كان قائداً كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عبّر الجميع بمختلف ثقافتهم عن مشاعر الأسى والتأثر لوفاة المغفور له الشيخ خليفة، القائد الذي كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه».

وأرفق سموه مع تغريدته مقطع فيديو، تضمن لقطات من مراسم تشييع جثمان فقيد الوطن، ومشاهد من مشاركة ممثلي الطوائف الدينية في الدولة لشعب الإمارات في مصابه الجلل، وتأبينهم للراحل الكبير، وتوافد جموع المعزين لتقديم تعازيهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مقطع الفيديو، إن المغفور له الشيخ خليفة يعد امتداداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة كان حكيماً مخلصاً لوطنه ولأبنائه.

وأضاف سموه: «إن الإمارات بُنيت بطريقة محبة، وما بُني على المحبة سيستمر إن شاء الله».

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