أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم

المصدر: دبي - البيان

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تم تعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، وقد شغل معاليه منصب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أعقاب التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات في يوليو 2020، وهو عضو مجلس التعليم والموارد البشرية منذ تشكيله في العام 2016، وقد شغل منصب الأمين العام فيه لمدة 4 سنوات، وتولى تطوير الحلول والمشاريع ومناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم في الدولة ومواءمتها مع سوق العمل، وتطوير الخطط الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي والعام في الدولة.

كما شغل الفلاسي سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل مؤسساته وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، كما شغل معاليه منصب الأمين العام.

بموجب التعديل الوزاري لحكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2017، تمت إضافة ملف المهارات المتقدمة إلى حقيبته الوزارية، ليتولى مسؤولية تجهيز الكوادر المحلية بمهارات المستقبل. وهو عضو المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ أكتوبر 2019.

كما شغل الفلاسي منصب رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، كما مثّل معاليه قطاع الفضاء في اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

عمل الفلاسي خلال مسيرته المهنية رئيساً تنفيذياً لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي أند كومباني».

معاليه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة موناش والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات.

سارة بنت يوسف الأميري.. وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

شغلت معالي سارة بنت يوسف الأميري، قبل الهيكلة الجديدة، منصب وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن أنها رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. معاليها عضو وأمين عام في مجلس التعليم والموارد البشرية، وتشغل منصب الأمين العام للمجلس منذ العام 2020، وتشارك معاليها من خلاله في مسؤولية مواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر، وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية، في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.

كما عملت الأميري في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاعتماد على البحث والتطوير في مجالي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، كما تشغل معاليها منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ورئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، ورئيس مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، كما قادت معاليها الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

قبل تولي معاليها منصبها الوزاري، قادت جهود الأبحاث والتطوير في «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أسست إدارة المعرفة والأبحاث الاستراتيجية الخاصة بالمركز ووضع آليات ضمان كفاءة وظائف المنتجات. كما كانت مهندسة برمجيات في مشروعي دبي سات - 1 ودبي سات - 2، وكانت ضمن الفريق الذي عمل على برنامج تطوير مشروع «خليفة سات».

تم اختيار معالي سارة الأميري عام 2015 من بين 50 من العلماء الرواد الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك تقديراً لمساهمتها في جهود التنمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. وكما تم تكريمها في 2022 في التجمع السنوي لقائمة «تايم» لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم.

تحمل معاليها درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية بالشارقة.





سارة بنت عوض عيسى المسلم.. وزيرة دولة للتعليم المبكر

تم تعيين معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر في الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم، وقد شغلت منصب رئيس دائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي منذ عام 2019، وهي رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية، وهي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2019، ورئيس لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس.

كما تتقلد معاليها منصب نائب رئيس مجلس جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية منذ 2020، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ممثلة عن جهاز الإمارات للاستثمار منذ 2021.

لدى معاليها خبرة ممتدة في القطاعين الحكومي والخاص، فهي عضو في مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) وشركة خزنة داتا سنتر (خزنة) في دولة الإمارات.

كما شغلت معاليها خلال مسيرتها العملية عضوية مجلس إدارة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وتولت منصب المديرة التنفيذية لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة والمدير التنفيذي لقطاع التراخيص بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

كما تقلدت منصب نائب الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار. فيما عملت لسنوات عدة محلل أعمال في شركة BP انترناشيونال.

تحمل معاليها الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبكالوريوس في العلوم التطبيقية تخصص إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا بأبوظبي.

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