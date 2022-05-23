عبد الله المري يترأس اجتماع تقييم أداء «التحريات والمباحث الجنائية»

المصدر: دبي- البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعميد سعيد العيالي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

ونوه معالي الفريق المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي، وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن والأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض مؤشر إجمالي البلاغات الجنائية في جميع مراكز الشرطة بنسبة 68 % في الربع الأول من العام الجاري، كما بلغت نسبة البلاغات المعلومة 99 % من إجمالي البلاغات في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى اكتشاف البلاغات المجهولة للجرائم المقلقة، من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومراكز الشرطة في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 98 %.

واستعرض الاجتماع، النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف، والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص، وتشكيل فرق العمل الفعّالة، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، ومقارنتها بالربع الأول من العام الماضي.

رفع الكفاءة

ومن جانبه، قال العميد جمال سالم الجلاف، إن الاجتماعات الدورية لمعالي القائد العام لشرطة دبي، تسهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، والنظر للعقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات، تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارة ربع السنوية، ضمن جدول زمني محدد، بحضور مساعد القائد العام ومدير الإدارة العامة ومديري الإدارات الفرعية، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج، مقارنة بالسنوات الماضية، وتسهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط، من واقع تلك الأهداف المحققة.

بلاغات

استعرض الاجتماع، إحصاءات البلاغات الجنائية، والبلاغات المقلقة على مستوى مراكز الشرطة، في الربع الأول من عام 2022، ومقارنتها بنفس الفترة من عام 2021، بالإضافة إلى عرض أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى خفض الجريمة بالتعاون مع مراكز الشرطة، إضافة إلى دور مركز التحليل الإحصائي في عملية الربط الجنائي في الحصول على المعلومات، وتوزيعها على الفرق الميدانية، والتنبؤ بالجريمة، من خلال الأساليب الإجرامية المتوقعة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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