56 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية بالشارقة في الربع الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أظهرت إحصاءات الحملات المرورية التي جرى تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، في الشارقة، انخفاضاً في معدل وفيات حوادث المرور بنسبة 56 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين من الحملات المرورية أكثر من 184 ألف مستفيد.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إن التحليل الإحصائي للحملات المرورية التي تم إطلاقها تباعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي حملة «انتبه وقُد بحذر»، وحملة «سلامة المشاة والسائقين في الحوادث»، وحملة «تمهل وتجاوز بأمان»، أظهرت نتائج إيجابية ملموسة في انخفاض معدلات حوادث الطرق والوفيات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.وأوضح أن حملة «انتبه وقُد بحذر»، التي تم إطلاقها في فبراير 2022، أظهرت انخفاضاً في معدل وفيات الطرق بنسبة 56 %، فيما أظهرت نتائج حملة «تمهل وتجاوز بأمان» في انخفاض إيجابي بعدد المخالفات التي تعكس سلوك السائقين، ومنها مخالفة عدم التزام المركبة بخط سير المركبة، بنسبة انخفاض قدره 7 %.

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