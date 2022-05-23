ورشة حكومة دبي تحصد «أيزو» لنظام إدارة أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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حصلت ورشة حكومة دبي على شهادة الأيزو، «ISO 27001»، والتي تمثل المعيار الدولي المعتمد لتحديد وضع نظام إدارة أمن المعلومات، ومدى تطبيقه والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار. ويأتي حصول الورشة على هذه الشهادة في إطار مساعيها الدائمة للارتقاء بجودة خدماتها وتعزيز مستويات أمن المعلومات لديها.

وأكد عبد الله راشد المهيري، مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن حصول الورشة على الشهادة يعكس مدى التزامها بتوفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء وضمان السرية التامة للبيانات وخصوصيتها، موضحاً أن ورشة حكومة دبي تحرص دوماً على تبني الحلول المبتكرة لتطوير عملياتها التشغيلية، وتحسين مستويات الخدمات التي تقدمها لمتعامليها.

الارتقاء بالخدمات

وقال المهيري: «فخورون بهذا الإنجاز الذي يشكل دافعاً للمضي قدماً في تحسين عملياتنا التشغيلية والارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمتعاملين، كما يمثل إضافة نوعية للإنجازات التي حققتها الورشة لترسيخ مكانتها باعتبارها المزود الرائد لخدمات دعم وإصلاح أسطول مركبات حكومة دبي عبر منظومة متكاملة من الحلول، وبالاستعانة بأحدث ابتكارات التكنولوجيا».

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