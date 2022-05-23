تشغيل وقف «النهدة الثانية» في النصف الثاني من 2022

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعرب عابدين العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير، عن ثقته بقدرة الجمعية على ترجمة مفهوم الاستدامة والاستثمار في العمل الخيري، وتحقيق 50% من إيراداتها من المشروعات الوقفية التي توفر دخلاً ثابتاً ومستمراً للجمعية لدعم أنشطتها الإنسانية في مساعدة الأسر المتعففة والفئات المستفيدة من برامجها ومشروعاتها الخيرية المختلفة.

وذكر أن لدى «بيت الخير» 23 وقفاً عبارة عن مبانٍ سكنية وعقارات أخرى مؤجرة، وكان آخرها وقف الكرامة في برّ دبي والذي يعد أكبر أوقاف الجمعية، ووقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في عجمان، فيما يجري العمل على تجهيز وقف النهدة الثانية في دبي، لتشغيله واستثماره في النصف الثاني هذا العام.

وأوضح العوضي أن وقف النهدة الثانية بدبي، يقام على أرض مساحتها 15 ألف قدم مربعة، منحة من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، ويتكون من 10 طوابق و80 شقة، وطابق أرضي، وطابقي مواقف.

وقال إن بيت الخير حققت خطوة مهمة على طريق الاستدامة، ونجحت في إنجاز هدفها الاستراتيجي الذي أطلقه مجلس إدارتها قبل 6 أعوام، بزيادة عدد أوقافها والارتقاء بنوعها، لتسهم في تعزيز الموارد الخيرية والمالية، لتتمكن من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو المستحقين والمستفيدين، الذين تجاوز عددهم حسب قاعدة بيانات الجمعية 56 ألف أسرة وحالة محتاجة.

توسع في المشاريع

وكشف المدير العام عن خطط للتوسع في المشاريع والمبادرات بقدر ما تسمح به الموارد المالية والتبرعات الواردة إليها.

وقال: لدينا خطط وبرامج تناسب جميع الفئات المستهدفة في العمل لكننا حريصون على تنفيذها وفق الأولويات في ضوء الظروف والمستجدات.

وأضاف المدير العام لبيت الخير: أطلقنا استراتيجيتنا الجديدة للأعوام 2022 – 2026 لمواكبة النمو الإنساني والجهود المجتمعية الرامية لدعم الحالات المحتاجة في المجتمع، مع التركيز على مبدأ الشراكة والتكامل الخيري، مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تجمعنا بها أكثر من 40 مذكرة تفاهم، لتقديم مبادرات خيرية وإنسانية ضمن نقاط الالتقاء المشتركة، مثل التعاون القائم بيننا وبين اللجنة الدائمة لشؤون العمال والمؤسسات العقابية والإصلاحية وصندوق الفرج.

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