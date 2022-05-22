موقع صيني: نجاح استراتيجيات دبي في مواجهة الجائحة تفوق متفرد يحتذى

المصدر: دبي-فاتن صبح

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تبنت اللقاحات مبكراً وأبقت على الحدود مفتوحةً وسهّلت الابتكار التكنولوجي فكانت الإمارات العربية المتحدة سباقة في التعافي من جائحة "كوفيد 19"، حيث تعثرت دول كبرى. التصريح أورده موقع "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أو جريدة جنوب الصين الصباحية، الذي أشار إلى أن السياسات التي اعتمدتها كل من هونغ كونغ وشنغهاي المتعلقة بالجائحة لم تأت بالنتائج عينها مع أزمة تفشي "أوميكرون" كما مع سابقتها وأنها جاءت بتأثيرات معاكسة على الاقتصاد، لتتطرق الصحيفة بالمقابل لنموذج دبي الناجح في إدارة الجائحة العالمية. وشهدت دبي بحسب الموقع المذكور عاماً جيداً مع نجاح معرض "إكسبو 2020" المتأخر عن موعده، والذي استقطب ما يزيد على 24 مليون زائر من حول العالم، ونجحت في أن تحتل مركز الوجهة الأكثر شهرة لعام 2022 من قبل "تريب أدفايسور".

عنوان مرحلة

لا قيود صارمة على السفر، كان عنوان المرحلة السابقة في دبي التي تتشارك ومدينتي هونغ كونغ وشنغهاي بعدد من الخصائص، سيما لناحية المساعي لتشكيل جسر بين الشرق والغرب والنجاح في إثبات الفعالية والانفتاح. وقد تجلت مقاربات الأداء الحديثة في الآونة الأخيرة بمشهد يحمل الكثير من التفاوت على الساحة العالمية. وقد أثبتت الإمارات العربية المتحدة أنها واحدة من الدول الأكثر مرونةً على الإطلاق في العالم ككل فيما يتعلق بمواجهة أزمة "كوفيد 19" التي اجتاحت العالم بأسره.

وتمكنت من أن تحتل المرتبة الثالثة بحسب تصنيف "بلومبرغ" الذي نشر الشهر الفائت، من حيث المرونة إزاء "كوفيد 19". وعمد التقرير إلى تصنيف 53 دولة وفق 12 مؤشر ضمّ على سبيل المثال، نوعية الرعاية الصحية ونسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس وسهولة السفر.

وشكلت نموذجاً تحتذي به الدول الرامية لإعادة الافتتاح التام لاقتصاداتها مع التمكن من الإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام الزوار والحفاظ على مستويات عدوى منخفضة. الصين من جهتها اعتمدت سياسة الانعزال، وأبقت هونغ كونغ على مسألة الحجر أسبوعاً بما لا يشجع القطاع السياحي. عامان من الجائحة وضعا مزاعم هونغ كونغ بوصفها "مدينة العالم في آسيا" ومكانة شنغهاي كأكثر مدينة عالمية موضع التساؤلات.

أما عن ثقة الشعب بالحكومة فشهدت تراجعاً ناجم عن وصول معدلات الوفيات لأعلى المستويات في العالم، وحالات الإقفال العام لفترات طويلة وسط عدم رضا شريحة واسعة من الشعب. وأثمرت جهود حكومة الإمارات لعمل المستحيل عن ثقة عارمة إزاء الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، وبلغت 95 بالمئة في 2021. وساعد تبني عمليات اللقاح المتوفرة جميعاً على تحقيق معدلات التلقيح الأعلى في العالم وإنقاذ حياة المتقدمين في السن.

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