الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً.

الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والمد الثاني عند الساعة 06:51 والجزر الأول عند الساعة 13:11 الجزر الثاني عند 01:03.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:24 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الاول عند الساعة 09:22 الثاني عند الساعة 23:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 25 85 35

دبي 43 26 85 30

الشارقة 43 26 85 25

عجمان 41 27 80 25

أم القيوين 41 25 80 20

رأس الخيمة 39 26 75 15

الفجيرة 39 27 90 25

العين 45 23 65 15

ليوا 45 26 80 15

الرويس 40 28 90 30

السلع 40 26 90 30

دلما 37 31 90 30

طنب الكبرى 35 28 85 35

طنب الصغرى 35 28 85 35

أبو موسى 35 28 85 35 .

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