تركمانستان تقيم مراسم تأبين لفقيد الوطن خليفة بن زايد

المصدر: وام

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‎أقامت حكومة تركمانستان مراسم تأبين في مسجد "كوك - تيبه الكبير" لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بحضور أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وقربان قلي بردي محمدوف، رئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان، وأعضاء الحكومة التركمانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى عشق آباد، وأعيان وشيوخ القبائل والشخصيات البارزة في المجتمع التركماني.

وأشاد محمدوف بمناقب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتحدّث عن المشاريع الخيرية التي تم تنفيذها على حساب سموه الخاص في تركمانستان، ومنها المساجد والمستشفيات والمطارات والعديد من المرافق الحيوية في كافة أرجاء البلاد، مؤكداً أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سيبقى في ذاكرة الشعب التركماني إلى الأبد.

كما أقيمت مناسبات تأبين مماثلة في نفس اليوم في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفي قصر زايد للأيتام، وفي المساجد الرئيسية في كافة أرجاء تركمانستان.

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