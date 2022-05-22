البرلمانات العربية تؤبن الراحل الكبير

المصدر: دبي - البيان

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وقف معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء وأعضاء البرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، دقيقة صمت لقراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين: «أرفع خالص العزاء وعظيم المواساة لأصحاب السمو حكام الإمارات، ولمعالي الأخ صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ولعموم شعب دولة الإمارات الشقيق، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يديم نهضة الإمارات ورفعتها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

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